Москва, , 17:01 — REGNUM В четверг, 10 февраля по инициативе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) состоялся видеодиалог между первым заместителем председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александром Мажугой («Единая Россия») и директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

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Спикеры обсудили эффективность практик по развитию науки и образования, реализуемых в регионах России.

Дарья Кислицынаотметила, что в пуле таких практик можно выделить несколько трендов, среди которых стимулирование научной деятельности, развитие образования с акцентом на школьный уровень и поддержка работников образования.

Эксперт рассказала, что тренд на стимулирование научной деятельности проявляется в целевой поддержке ученых.

«В довольно большом количестве регионов, и их число все время увеличивается, появляется формат грантовой поддержки ученых, нацеленный на реализацию проектов в определенных научных направлениях», — привела пример Дарья Кислицына.

Александр Мажуга объяснил, что такой подход определяется полезностью науки для государства. Депутат новой волны поделился, что во время осенней сессии Госдумы в первом чтении был принят законопроект, позволяющий регионам финансировать собственные научные институты и университеты.

Александр Мажуга также рассказал про направления государственной поддержки науки, который он считает необходимыми. Среди них важное место занимает поддержка ученых, связанная с выдачей жилищных сертификатов и предоставлением служебного жилья. Эксперт отметил, что сейчас в процессе обсуждения находится проект, связанный с научной ипотекой с субсидированной процентной ставкой. Кроме этого, важно развивать специальную инфраструктуру, поскольку современная наука требует хорошей базы.

Отдельное внимание спикеры уделили обсуждению тренда на развитие школьного образования. Дарья Кислицына рассказала, что среди практик выделяются два разнонаправленных вектора региональной поддержки школ. Так, в Курганской области дают гранты лучшим школам, а в Санкт-Петербурге, напротив, школам с низким уровнем образовательных результатов.

По мнению Александра Мажуги, «с точки зрения образовательной политики нужно поддерживать талантливых ребят, и в Законе об образовании есть отдельная статья, поясняющая, как это делать».

Кроме этого, он отметил, что «необходимо поднимать уровень грамотности, особенно в области естественно-научных дисциплин».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЭИСИ проводит регулярный мониторинг управленческих практик, инициируемых главами субъектов РФ, и регулярный мониторинг деятельности депутатов новой волны.