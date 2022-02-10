Вашингтон, , 17:22 — REGNUM В США сообщения о якобы заложенных бомбах получили семь школ, где преобладает количество афроамериканских учеников, сообщает 10 февраля Reuters.

ФБР Lragir.am

Полиция эвакуировала все школы, включая ту, которую днем ране посетил муж вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф. Эмхоффа во время визита внезапно попросили покинуть школу, так как полиция получила сообщения о бомбе.

После обследования учебных заведений полицейские не обнаружили никаких опасных материалов.

Напомним, ранее несколько американских колледжей и университетов, в которых исторически преобладает количество учеников-афроамериканцев, получили сообщения об угрозе взрыва.