Москва, 10 февраля 2022, 17:02 — REGNUM Заместитель прокурора Санкт-Петербурга Сергей Жуковский утвержден Советом Федерации на должность прокурора Ленинградской области. Об этом 10 февраля сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Новый прокурор Ленобласти Сергей Жуковский
Новый прокурор Ленобласти Сергей Жуковский
Council.gov.ru

38-летний Сергей Жуковский — выходец из Петербурга. В 2006 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ и всю жизнь связал с прокуратурой. В разные годы работал в прокуратуре Выборгского, Фрунзенского районов Северной столицы. А с 2017 года по настоящее время — заместитель прокурора Санкт-Петербурга.

Отметим, согласно Конституции РФ, президент России назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ (статьи 83 и 102 Конституции РФ).

Напомним, предшественник Жуковского Борис Марков ушел в отставку по собственному желанию досрочно, в октябре 2021 года. Пятилетний срок полномочий Бориса Маркова должен был истечь в феврале 2022 года. В настоящий момент исполняет обязанности прокурора региона Сергей Ломакин.