Москва, 10 февраля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Заместитель прокурора Санкт-Петербурга Сергей Жуковский согласован комитетом Совета Федерации на должность прокурора Ленинградской области. Об этом 10 февраля сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Council.gov.ru Новый прокурор Ленобласти Сергей Жуковский

38-летний Сергей Жуковский — выходец из Петербурга. В 2006 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ и всю жизнь связал с прокуратурой. В разные годы работал в прокуратуре Выборгского, Фрунзенского районов Северной столицы. А с 2017 года по настоящее время — заместитель прокурора Санкт-Петербурга.

Отметим, согласно Конституции РФ, президент России назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ (статьи 83 и 102 Конституции РФ).

Напомним, предшественник Жуковского Борис Марков ушел в отставку по собственному желанию досрочно, в октябре 2021 года. Пятилетний срок полномочий Бориса Маркова должен был истечь в феврале 2022 года. В настоящий момент исполняет обязанности прокурора региона Сергей Ломакин.