Оренбург, 10 февраля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области ухудшились погодные условия. Из-за метели и плохой видимости ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке с 357-го (н.п. Переволоцкий) по 405-й (н.п. Холодные Ключи) км федеральной автодороги М-5 «Урал» (Подъезд к городу Оренбург). Об этом информирует ФКУ Упрдор «Приуралье».

ИА REGNUM Метель

В расчистке дорог задействовано 84 единиц спецтехники, из них 26 на участке федеральной трассы М-5 «Урал» (Подъезд к городу Оренбург). Количество специализированной техники регулируется согласно обстановке на дороге.

По данным ГУ МЧС по Оренбуржью, на закрытой трассе находится шесть пунктов обогрева (вместимостью 305 человек), пять автозаправок и четыре пункта временного размещения (вместимостью 160 человек).