Подгорица, 10 февраля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Лидер гражданского движения УРА и заместитель главы ушедшего в отставку правительстве Черногории Дритан Абазович встретился с представителями «Демократического фронта» и обсудил предпосылки для формирования нового правительства. Об этом Абазович сообщил журналистам 10 февраля.

OSCE Parliamentary Assembly Дритан Абазович

По словам Абазовича, «Демократический фронт» хотел бы, чтобы в новый кабинет министров вошли представители парламентского большинства, сформированного после выборов 30 августа 2020 года.

«С «Демократическим фронтом» я всегда с удовольствием встречаюсь. Мы представили основное направление и приоритеты правительства меньшинства. Они сказали, что взяли это на рассмотрение и займут позицию по этому поводу. «Демократический фронт» подчеркнул некоторые важные моменты, например, то, что перепись населения должна пройти до конца текущего года. В переговорах участвует 70 из 81 депутата», — процитировало слова Абазовича издание Vijesti.

Абазович добавил, что на консультации он пригласил и лидера «Демократической Черногории» Алексу Бечича, но его партия пока не отреагировала на приглашение.

Напомним, что ранее Абазович инициировал в парламенте голосование о недоверии правительству Здравко Кривокапича, в котором он сам занимал должность вице-премьера. За недоверие правительству 4 февраля проголосовали депутаты от оппозиции и четыре депутата движения УРА Дритана Абазовича. Это было достаточно для того, чтобы отправить в отставку правительство Кривокапича. Позже парламент сменил и своего спикера — лидера «Демократической Черногории» Алексу Бечича. Абазович предлагает сформировать правительство меньшинства.