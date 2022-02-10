Саратов, 10 февраля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В Саратовской области в отношении 46-летнего мужчины, находящегося в одном из региональных учреждений УФСИН России, возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Цитата из х/ф «Джентльмены удачи» реж Александр Серый. 1971. СССР Авторитет

Как полагает следствие, мужчина с апреля 2020 года имеет высокий статус в криминальной среде, а свое положение использует в целях организации незаконной деятельности. По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Чувашии 46-летнего местного жителя присяжные заседатели признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Читайте также: Криминальный «авторитет» в Чувашии получил десять лет колонии