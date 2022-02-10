Владимир, 10 февраля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Во Владимирской области прокуратура выявила нарушение законодательства при обращении с коммунальными отходами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

На территории десяти муниципальных районов и городских округов прилегающая к контейнерным площадкам территория не была расчищена от снега, из-за чего спецтехнике было трудно проехать к мусорным контейнерам. Места накопления ТКО также не оборудованы ограждениями.

Руководителям организаций и муниципалитетов внесли 35 представлений, в отношении виновных лиц возбуждено 23 административных дела по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В частности, с территории Новоалександровского поселения ООО «Биотехнологии» с 10 по 16 января не вывозило мусор из-за ненадлежащего содержания дорог.

Управляющие организации нарушали требования по обустройству площадок. Ковровская городская прокуратура внесла руководителям хозяйствующих субъектов 20 представлений, возбуждено 29 административных дел по статье «Нарушение муниципальных правил благоустройства».

Региональный оператор нарушал периодичность вывоза отходов. Например, оператор ООО «Эко-Транс» с территории посёлка Гусевского вывозил мусор один раз в неделю, хотя по нормативу должен был делать это минимум раз в три дня.