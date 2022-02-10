Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Российский бюджет может в текущем году получить свыше $65 млрд дополнительных доходов в связи с ситуацией с нефтяными ценами, сообщает 10 февраля Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Агентство, ссылаясь на экономические прогнозы, отметило, что в 2022 году баррель нефти будет стоить порядка $90. Если его стоимость вырастет до $100, то дополнительные доходы в российский бюджет могут достичь $80 млрд.

Отмечается, что при таком развитии событий Россия сможет пережить без больших трудной санкции, которыми угрожает Запад.

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