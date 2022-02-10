Подгорица, , 16:51 — REGNUM Авиакомпания Люксембург-Тиват-Люксембург, которой будет летать люксембургская национальная авиакомпания Luxair, начнет работу с 7 мая и продлится до 1 октября.

Самолёт авиакомпании Luxair Adrian Pingstone (Arpingstone)

Как сообщает издание Vijesti, об этом сообщили из Культурно-информационного центра Черногории в Люксембурге.

Самолеты Luxair будут летать в Тиват два раза в неделю — по вторникам и субботам, билеты уже поступили в продажу. Luxair впервые ввела сезонную линию из Люксембурга в Тиват летом 2021 года, рейсы тогда выполнялись раз в неделю.