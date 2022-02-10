Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Суд в США вынесет приговор бывшему военному Национальной гвардии, отслужившему в Ираке, за драку с двумя полицейскими во время беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, сообщает 10 февраля Reuters.

Протестующие у Капитолия 6 января 2021 года (сс) Tyler Merbler

52-летний Марк Леффингвел из Сиэтла ранее признал себя виновным по уголовному обвинению в нападении. Прокуратура запросила для мужчины наказание в виде 27 месяцев тюрьмы.

Отмечается, что окружной судья Эми Джексон, которая должна вынести приговор, является одним из нескольких федеральных судей, строго осуждающих беспорядки 6 января.

Напомним, ранее известный американский радиоведущий Марк Левин осудил Демократическую партию за политизацию беспорядков в Капитолии 6 января и заявил, что расследование причин и обстоятельств данных событий, которое проводит специально созданный комитет палаты представителей, похоже «на те расследования, которые проводил Иосиф Сталин».

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