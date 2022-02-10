Москва, , 16:49 — REGNUM В четверг, 10 февраля, в России отмечается День дипломатического работника. «Депутаты новой волны» поздравили сотрудников МИД РФ с их профессиональным праздником.

МИД РФ, 10.02.2022 Дарья Антонова, ИА REGNUM

Жанна Рябцева («Единая Россия»). «Есть такая старая поговорка: «когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки». 10 февраля — День дипломатического работника. От всей души поздравляю наших выдающихся дипломатов Сергея Лаврова, Марию Захарову, Василия Небензю и их коллег. Сегодня, глядя на происходящее в мире, в том числе на Украине, не только граждане России, но и других стран понимают, какую огромную и важную работу вы делаете. С праздником!», — написала на в своем ТМ-канале заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды(«Единая Россия»).

Ольга Амельченкова («Единая Россия»). «Поздравляю всех сотрудников Министерства иностранных дел с Днем дипломатического работника! Хочу поблагодарить МИД России за то, что всегда министерство выступает на стороне правды и справедливости, помогает сохранять историческую память о Героях Великой Отечественной войны. Спасибо за всестороннюю помощь, которую вы оказываете Движению Волонтеры Победы как в нашей стране, так и за ее пределами. Вместе мы помогаем ветеранам, сохраняем памятники советским воинам, освободившим весь мир от нацизма! Спасибо за ежедневный труд на благо нашей страны, за отстаивание наших национальных интересов», — написала на своей странице в ТМ заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений(«Единая Россия»).

Мария Бутина («Единая Россия») опубликовала пост в Инстаграм: «Присоединяюсь к поздравлениям с Днём дипломатического работника! Хочу сказать, что в моей жизненной истории — дипломаты сыграли особенно важную роль. От всей души хочу пожелать полного расцвета всех сфер страны и удачного взаимодействия с другими государствами. В последнее время, этот вопрос стоит достаточно остро. Спасибо за ваш нелёгкий труд! Вы налаживаете мосты мира и дружбы между странами. Это важно и ценно». Член Комитета Госдумы по международным делам(«Единая Россия») опубликовала пост в Инстаграм: «Присоединяюсь к поздравлениям с Днём дипломатического работника! Хочу сказать, что в моей жизненной истории — дипломаты сыграли особенно важную роль. От всей души хочу пожелать полного расцвета всех сфер страны и удачного взаимодействия с другими государствами. В последнее время, этот вопрос стоит достаточно остро. Спасибо за ваш нелёгкий труд! Вы налаживаете мосты мира и дружбы между странами. Это важно и ценно».

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