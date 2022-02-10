Таллин, 10 февраля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Предложения политиков и общественных деятелей Эстонии запретить трансляции в стране российских телеканалов являются попыткой вернуть цензуру в работу СМИ, что недопустимо в демократическом обществе. Так считает депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом, сообщил инфопортал бюро евродепутата yanatoom.ee.

Wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

«Запретив российские телеканалы, государство пошлет русскоязычным согражданам и сонегражданам четкий сигнал: у них нет мозга, государство лучше знает, что им смотреть», — считает Тоом.

Это способно, по ее мнению, породить недовольство среди русскоязычного населения, сопоставимое с периодом апреля 2007 года, когда в стране прошли массовые акции протеста, вызванные решением властей о демонтаже и переносе Мемориала павшим советским воинам, известного как «Бронзовый солдат».

Возобновление дискуссии в эстонских СМИ о «пропагандистских каналах РФ» она связала с падением рейтингов правящей партии и попытками ее идеологов сыграть на привычных антироссийских темах.

«Тема выдохлась: говорить о платных каналах бессмысленно, о запрете рассуждать нельзя чисто технически — думаю, поэтому апологеты запрета и притихли, все понимают, что в интернете можно смотреть все, что душе угодно», — сообщила Тоом.

Она также добавила, что «регулировать» деятельность иностранных телеканалов посредством европейской директивы о регулировании аудиовизуальных медиауслуг невозможно.