Рига, , 16:47 — REGNUM Больше всего негативное влияние на рост промышленности Латвии оказывает низкий спрос, который так и не восстановился до доковидных показателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди руководителей промпредприятий страны, свидетельствует латвийский портал Diena.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Такой ответ выбрали 28% опрошенных. Столько же респондентов подчеркнули, что рост производства тормозится нехваткой рабочей силы. Лишь 10% предпринимателей назвали фактором, мешающим успешному бизнесу, пандемию Covid-19.

Отмечается, что, в отличие от сектора услуг и розничной торговли, промышленное производство практически не пострадало от эпидемии коронавируса — производственные секторы во время пандемии остановлены не были. Однако вот уже почти два года промышленным компаниям приходится считаться с тем, что вспышка Covid-19 может коснуться одновременно большого количества работников и повлиять на производство.

К тому же работу отрасли усложняют сбои в глобальных логистических процессах, а также скачок цен на энергоносители — не только в Латвии, но и во всем мире.