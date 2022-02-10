Рига, , 16:45 — REGNUM Парламент Латвии Сейм утвердил решение правительства о продлении чрезвычайного положения в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе до 10 мая 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Сейма.

Флаг Латвии

Речь идет о районах, примыкающих к границе с Белоруссией. Решение аргументировано позицией Министерства внутренних дел страны, согласно которой на латвийско-белорусской границе сохраняются как напряженность, так и угроза массового нарушения границы нелегальными мигрантами.

Так, МВД указало в своей справке, что с 10 августа 2021 года за незаконное пересечение государственной границы задержано 5 853 человека. С 13 декабря число попыток незаконно пересечь границу только выросло, сообщили в ведомстве.

В МВД поясняют, что такой стремительный рост числа незаконных пересечений латвийско-белорусской границы связан с изменением тактики: с 13 декабря граждане третьих стран пытаются нелегально пересекать границу небольшими группами численностью от трех до 12 человек несколько раз в день и в разных местах.

Режим ЧП в приграничных районах законодательно позволяет властям Латвии не предоставлять убежище нарушителям границы, несмотря на все их заявления, а выдворять обратно в Белоруссию. Правозащитники Европы раскритиковали действия Латвии.