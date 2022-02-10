Санкт-Петербург, 10 февраля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Ресторанный бизнес в Санкт-Петербурге вынужден приспосабливаться к действию антиковидных ограничений. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов, сообщает 10 февраля пресс-служба бизнес-омбудсмена России.

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На состоянии ресторанного бизнеса в Петербурге сказались локдауны, вводимые правительством города. И если за 2021 год индустрия смогла показать рост доходов, то до допандемийных показателей 2019 года они ещё не дотягивают.

«Главный урок, который извлек ресторанный бизнес из пандемии, на мой взгляд, это необходимость приспосабливаться к вводимым ограничениям. Предприниматели активно развивают дистанционные формы обслуживания — такие как курьерская доставка, работа «на вынос», — заявил Александр Абросимов.

Сдерживают развитие заведений общественного питания новые ограничения: необходимость обслуживания посетителей только с QR-кодом, действие «комендантского часа», который вводит запрет на работу ночных клубов и ресторанов с 23:00 до 6:00. Во многом сказывается и запрет на посещение общепита несовершеннолетними, действующий до 13 февраля. Однако об отмене этого ограничения пока ещё объявлялось.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей видит необходимость в послаблении или снятии ограничительный мер. Однако он отметил, что из-за существующей эпидобстановки в Смольном пока не идут навстречу ресторанному бизнесу.

Александр Абросимов выразил надежду на то, что новые локдауны в Петербурге вводится не будут, а ограничения постепенно снимут, что позволит предпринимателям вести свой бизнес и улучшать годовые показатели.