Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Американский музыкант French Montana (Карим Харбуш) планирует существенно расширить свой капитал благодаря рэперу Канье Уэсту (Йе). Информацию об этом предоставило издание Complex 10 февраля.

French Montana Скриншот YouTube

По словам артиста, Уэст во время переписки в Instagram пообещал ему достичь статуса миллиардера. Ранее исполнители неоднократно сотрудничали вместе.

Напомним, что 19 ноября 2021 года French Montana представил новый альбом They Got Amnesia. Пластинка стала четвёртым студийным проектом в дискографии музыканта.

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