Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Комиссия Палаты представителей США начала расследование по факту вывоза экс-президентом Дональдом Трампом документов из Белого дома, что, по мнению законодателей, является потенциальным серьезным нарушением закона, сообщает 10 февраля Reuters.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что после окончания своего президентского срока в январе 2021 года Трамп перевез 15 коробок с документами из Белого дома в частный дом во Флориде.

Председатель надзорной комиссии Палаты представителей Кэролин Малони выразила глубокую обеспокоенность по поводу того, что часть документов не попала в Национальный архив.

При этом в СМИ появляются сообщения о том, что Трамп якобы неоднократно пытался уничтожить президентские записи, что является еще одним нарушением закона.