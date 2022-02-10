Вашингтон, 10 февраля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Комиссия Палаты представителей США начала расследование по факту вывоза экс-президентом Дональдом Трампом документов из Белого дома, что, по мнению законодателей, является потенциальным серьезным нарушением закона, сообщает 10 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что после окончания своего президентского срока в январе 2021 года Трамп перевез 15 коробок с документами из Белого дома в частный дом во Флориде.

Председатель надзорной комиссии Палаты представителей Кэролин Малони выразила глубокую обеспокоенность по поводу того, что часть документов не попала в Национальный архив.

При этом в СМИ появляются сообщения о том, что Трамп якобы неоднократно пытался уничтожить президентские записи, что является еще одним нарушением закона.