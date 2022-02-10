Конгресс США начал расследовать вывоз Трампом бумаг из Белого дома
Вашингтон, 10 февраля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Комиссия Палаты представителей США начала расследование по факту вывоза экс-президентом Дональдом Трампом документов из Белого дома, что, по мнению законодателей, является потенциальным серьезным нарушением закона, сообщает 10 февраля Reuters.
Отмечается, что после окончания своего президентского срока в январе 2021 года Трамп перевез 15 коробок с документами из Белого дома в частный дом во Флориде.
Председатель надзорной комиссии Палаты представителей Кэролин Малони выразила глубокую обеспокоенность по поводу того, что часть документов не попала в Национальный архив.
При этом в СМИ появляются сообщения о том, что Трамп якобы неоднократно пытался уничтожить президентские записи, что является еще одним нарушением закона.