Чебоксары, , 16:39 — REGNUM Строительной отрасли России не нужны мигранты, в стране достаточно своих специалистов. Заявления главы НОСТРОЯ Антона Глушкова о том, что стройка не справится без привлечения иностранной рабочей силы, — «от лукавого». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Депутат республиканского парламента уверен, что строительная отрасль не нуждается в дополнительном привлечении иностранных рабочих.

«Мигранты выгодны, прежде всего, большим строительным корпорациям и чиновникам, которые курируют миграционные процессы. Будем откровенны: дешёвую иностранную рабочую силу не всегда могут оформлять официально, а это значит, что можно уйти от налогов. Могут возникнуть и другие моменты, в том числе коррупционного характера и общественной безопасности, так как не все мигранты оказываются законопослушными. Заявления о дефиците трудовых ресурсов в строительстве — от лукавого, преследующие свои цели и защищающее интересы строительных олигархов», — полагает Владислав Солдатов.

По его словам, в России достаточно своих строителей. В том числе много их в Чувашии, которая славится своими специалистами, значительная часть которых работает вахтовым методом в Москве.

Владислав Солдатов. Селфи

«Если создать условия своим же строителям, то нехватки рабочей силы не будет. Речь идёт, прежде всего, о достойной заработной плате и возможности повышать свою квалификацию. Заявления о том, что стройка не справится без привлечения иностранной рабочей силы, можно расценить как антироссийские. Даже если подходить арифметически, то налоги при найме наших же строителей остаются в стране, плюс тут же остаются потребительские расходы, плюс за каждым рабочим стоит семья, которую он содержит. А кто-то подсчитал, сколько те же мигранты высылают денег за рубеж своим семьям? Сколько таких зарплат уходит из страны? Почему Россия должна кормить чужие семьи?» — ставит вопросы депутат Госсовета Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил журналистам, что для сохранения темпов строительства нужно от 1,5 до 2 млн иностранной рабочей силы. Он считает, что стройка не справится без привлечения иностранной рабочей силы.

Напомним, что 9 февраля правоохранители задержали четверых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на магазин в подмосковной Истре.

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