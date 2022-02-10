Заявление о необходимости мигрантов на стройках – «от лукавого»: мнение
Чебоксары, 10 февраля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Строительной отрасли России не нужны мигранты, в стране достаточно своих специалистов. Заявления главы НОСТРОЯ Антона Глушкова о том, что стройка не справится без привлечения иностранной рабочей силы, — «от лукавого». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.
Депутат республиканского парламента уверен, что строительная отрасль не нуждается в дополнительном привлечении иностранных рабочих.
По его словам, в России достаточно своих строителей. В том числе много их в Чувашии, которая славится своими специалистами, значительная часть которых работает вахтовым методом в Москве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил журналистам, что для сохранения темпов строительства нужно от 1,5 до 2 млн иностранной рабочей силы. Он считает, что стройка не справится без привлечения иностранной рабочей силы.
Напомним, что 9 февраля правоохранители задержали четверых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на магазин в подмосковной Истре.
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