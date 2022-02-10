Челябинск, 10 февраля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Гендиректор муниципального предприятия Челябинска «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Денис Поташёв уходит в отставку. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Pixabay.com Отставка

Он увольняется по собственному желанию. С 14 февраля его полномочия будет исполнять главный инженер организации Юрий Коркин.

Отметим, это предприятие входит в систему жизнеобеспечения Челябинска, Копейского городского округа, а также Сосновского, Еманжелинского и Коркинского районов. На нём работают почти три тысячи человек.