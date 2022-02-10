Киев, , 16:35 — REGNUM Нота протеста направлена 10 февраля в украинский МИД, сообщили в пресс-службе посольства Белоруссии на Украине. Причина — в скандальном инциденте с флагом в городе Днепропетровске.

Белорусские националисты в АТО Euroradio.fm

Отметив, что в Днепропетровске произошёл акт вандализма — государственный флаг Белоруссии «был заменён на другую символику», посольство заявило, что в украинское внешнеполитическое ведомство направлена нота, «в которой заявлен решительный протест украинской стороне».

Подчёркивается, что Киев допустил акт государственного вандализма, тем более что замена флага произошла по решению мэра Днепропетровска.

Минск потребовал от Киева возвращения на место государственного флага Белорусии, а также «официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем».

Напомним, в Днепропетровске 9 февраля установленный напротив мэрии флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый.

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