Иловлинский район, Волгоградская область, , 16:48 — REGNUM Обстоятельства смерти шестимесячного мальчика в одном из частных домовладений рабочего посёлка Иловля устанавливают в СУ СК по Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Следствием установлено, что 5 февраля 2022 года 28-летняя женщина покормила сына, оставила его под присмотром супруга и отправилась к своей матери для помощи по хозяйству. Мужчина лёг на диван, посадил туда ребёнка и уснул. Вернувшаяся мать обнаружила младенца лежащим на животе без признаков жизни.

Прибывшая на вызов бригада скорой медицинской помощи не смогла спасти мальчика. Судебно-медицинской экспертизой показала, что смерть ребёнка наступила в результате асфиксии рвотными массами.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.