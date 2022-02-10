Лос-Анджелес, США, 10 февраля 2022, 17:06 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) стал обладателем собственного музыкального лейбла. Соответствующую информацию 10 февраля предоставила на своём сайте радиостанция WGLT.

Snoop Dogg
Snoop Dogg
Скриншот YouTube

Музыкант выкупил популярный лейбл Death Row Records, представителем которого являлся с 1993 года. Также в ближайшее время он собирается приобрести права на всю музыку, опубликованную под эгидой лейбла.

Напомним, что 13 февраля Snoop Dogg выпустит свой новый альбом. Пластинка станет 19-м студийным проектом артиста.

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