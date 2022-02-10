Лос-Анджелес, США, , 17:06 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) стал обладателем собственного музыкального лейбла. Соответствующую информацию 10 февраля предоставила на своём сайте радиостанция WGLT.

Snoop Dogg Скриншот YouTube

Музыкант выкупил популярный лейбл Death Row Records, представителем которого являлся с 1993 года. Также в ближайшее время он собирается приобрести права на всю музыку, опубликованную под эгидой лейбла.

Напомним, что 13 февраля Snoop Dogg выпустит свой новый альбом. Пластинка станет 19-м студийным проектом артиста.

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