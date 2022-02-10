Курс евро опустился ниже 85 рублей
Москва, 10 февраля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Курс евро на торгах в четверг, 10 февраля, опустился ниже отметки в 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Евро
По состоянию на 16:00 мск курс евро снизился на 35 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и составил 84,96 рубля.
В последний раз курс европейской валюты находился на таком уровне 12 января текущего года.
Тем временем доллар подешевел на 40 копеек — до 74,33 рубля.