Москва, 10 февраля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Курс евро на торгах в четверг, 10 февраля, опустился ниже отметки в 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По состоянию на 16:00 мск курс евро снизился на 35 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и составил 84,96 рубля.

В последний раз курс европейской валюты находился на таком уровне 12 января текущего года.

Тем временем доллар подешевел на 40 копеек — до 74,33 рубля.