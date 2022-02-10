Бухарест, , 16:30 — REGNUM Правительство Румынии утвердило план нового договора с Молдавией, предусматривающего либерализацию двусторонних контактов в телекоммуникационной сфере. Об этом 10 февраля сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, Бухарест инициировал десятикратное снижение стоимости телефонных звонков в Молдавию в роуминге мобильной связи, а также международных разговоров со стационарных аппаратов.

«Это позволит максимально сблизить наших граждан, проживающих по разные стороны румынско-молдавской границы», — отмечается в заявлении правительства Румынии.

Как ожидается, подписание указанного документа состоится в Кишиневе 11 февраля.