София, , 16:28 — REGNUM Одно из основных стратегических предприятий Болгарии — завод «Арсенал-Казанлык» (АК) не будет возобновлять свою работу до 4 марта нынешнего года. Об этом 10 февраля сообщает софийская газета «Монитор».

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Согласно официальной информации, причиной закрытия основных цехов указанной структуры, производящей военное оборудование, является резкое падение спроса на продукцию, а также распространение коронавируса.

По некоторым данным, из-за финансовых проблем АК с завода были уволены сотни сотрудников, другие рабочие и инженеры не получают зарплату в течение последних нескольких месяцев.

АК — крупнейшее региональное оборонное предприятие прекратило работу 17 января. Ранее предполагалось, что его отдельные системы приступят к рабочему процессу 11 февраля.