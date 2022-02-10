София, 10 февраля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Одно из основных стратегических предприятий Болгарии — завод «Арсенал-Казанлык» (АК) не будет возобновлять свою работу до 4 марта нынешнего года. Об этом 10 февраля сообщает софийская газета «Монитор».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, причиной закрытия основных цехов указанной структуры, производящей военное оборудование, является резкое падение спроса на продукцию, а также распространение коронавируса.

По некоторым данным, из-за финансовых проблем АК с завода были уволены сотни сотрудников, другие рабочие и инженеры не получают зарплату в течение последних нескольких месяцев.

АК — крупнейшее региональное оборонное предприятие прекратило работу 17 января. Ранее предполагалось, что его отдельные системы приступят к рабочему процессу 11 февраля.