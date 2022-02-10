Москва, 10 февраля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 4 февраля составил $634,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 28 января международные резервы страны составляли $634,1 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $0,8 млрд, или на 0,1%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной переоценки».

Напомним, согласно данным ЦБ, на 1 февраля в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $468,63 млрд, специальные права заимствования — $24,09 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,24 млрд, монетарное золото — $132,26 млрд.