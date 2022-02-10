Таллин, 10 февраля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Таллинская городская управа в четверг, 10 февраля, обвинила в некачественной очистке скользких тротуаров своих партнеров по обслуживанию дорог и пообещала наложить на них предусмотренные договором штрафы. Об этом сообщил новостной портал гостелерадиовещания Эстонии ERR.

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Кроме того, городские власти призвали квартирные товарищества и владельцев недвижимости бороться со скользкими тротуарами с помощью гранитной крошки, которую можно бесплатно получить в районных управах.

Заместитель мэра столицы по коммунальному хозяйству Владимир Свет признал, что ситуация на столичных тротуарах совершенно далека от удовлетворительной: «Наши партнеры явно не справились с устранением обледенения. В данный момент устраняются недостатки в недоделанной ими работе, мы определенно недовольны тем, как выглядели тротуары и внутриквартальные дороги сегодня утром».

Свет не смог назвать компании, которые будут подвергнуты штрафным санкциям, а также суммы штрафов: «На составление актов уйдет пара дней».