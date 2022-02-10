Троицкий район, Челябинская область, 10 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Бывшая глава одного сельского поселения в Троицком районе Челябинской области заподозрена в служебном подлоге. Об этом сообщает областное управление СКР.

Prokuror-kaluga.ru Служебный подлог

Также её подозревают в служебном подлоге. Следователи полагают, что ещё в 2020 году эта женщина фиктивно трудоустроила некую гражданку, которой суд назначил наказание в виде обязательных работ, в администрацию. Фактически же осуждённая не работала.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.