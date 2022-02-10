Санкт-Петербург, 10 февраля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Полицейскому из Санкт-Петербурга, уволенному за предоставление работодателю якобы ложной справки об антителах к новой коронавирусной инфекции, пришлось через суд доказывать, что он проходил полную вакцинацию от COVID-19 и не предоставлял никаких справок об антителах, сообщили 10 февраля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

В Кировский районный суд Петербурга обратился с гражданским иском к ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти уволенный в октябре прошлого года из органов внутренних дел по Центральному району Петербурга Евгений Сулимин. Мужчина просил признать незаконным приказ об увольнении и восстановить его на службе в органах внутренних дел с 1 октября 2021 года, а также взыскать с УМВД денежное довольствие за время вынужденного прогула в размере 415 355 рублей.

Как выяснилось в суде, Сулимин был уволен за проступок, порочащий честь сотрудника — за предоставление работодателю подложной медицинской справки о положительном анализе на антитела к COVID-19. Однако, как заверил истец, данную справку он руководству не предоставлял. Кроме того, истец по рекомендации работодателя сделал прививку от COVID-19: в июле 2021 года — первый компонент, в августе — второй компонент.

«При проведении служебной проверки истец также указывал, что никаких справок работодателю не предоставлял», — уточнили в ОПС.

Несмотря на то, что Сулимин не давал свое согласие на проверку предоставленной им справки, 13 июля 2021 года сотрудниками на имя руководителя ООО «НПФ «Хеликс» был направлен запрос с просьбой подтвердить (опровергнуть) сведения, предоставленные сотрудниками ГУ МВД России о наличии у них антител к новой коронавирусной инфекции. На что им указали, что предоставить сведения в отношении Сулимина не могут, так как сведения содержат врачебную тайну.

«Сулимин сообщил суду, что не знает, каким образом анализ попал к руководству, у него никто не требовал результаты анализов на антитела, прохождение данного анализа не регламентировано», — отметили в ОПС.

Ввиду чего суд указал, что доказательств того, что Сулимин предоставил в ГУ МВД поддельную справку, ответчиком не представлено, а судом не добыто. Оценив все доказательства суд пришел к выводу, что оснований для увольнения Сулимина со службы не имелось, «поскольку проступок не идентифицирован, не установлено, в чем именно заключается проступок, время начала и время окончания проступка, а также не установлен факт предоставления Сулиминым справки из ООО «НПФ «Хеликс».

"Суд отменил приказ об увольнении, восстановил Сулимина на службе с 1 октября 2021 года взыскал с УМВД России по Центральному району в пользу Сулимина денежное довольствие за время вынужденного прогула в размере 415 355 рублей», — подытожили в ОПС.