Калуга, 10 февраля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Государственном архиве документов новейшей истории Калужской области открылась выставка, посвященная 95-летию ДОСААФ. 25 февраля ДОСААФ Калужской области исполнилось 95-лет, а 23 января аналогичный юбилей отметило ДОСААФ России. В экспозиции представлены документы, книги, фотографии, раскрывающие основные вехи истории Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылась выставка, посвящённая 95-летию ДОСААФ

Выставку посетили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Городской думы, руководитель регионального отделения ветеранской организации «Боевое братство» Андрей Голубев. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты поздравили членов ДОСААФ с юбилеем и поблагодарили за добросовестный труд.

«На протяжении 95 лет организация остаётся популярной и востребованной, это говорит о том, что её деятельность актуальна и приносит пользу обществу, — подчеркнул Юрий Моисеев. — В ДОСААФ создана уникальная система воспитания настоящих патриотов, здесь молодых людей не только учат прикладным дисциплинам, но и заботятся о патриотическом воспитании подрастающего поколения. Даже если воспитанники ДОСААФ и не свяжут свою жизнь с военной службой, они всё равно станут настоящими патриотами и получат те знания и навыки, которые пригодятся им во многих сферах деятельности».

Глава Калуги пожелал ДОСААФ успехов, дальнейшего развития и многих лет плодотворной работы, а также поблагодарил сотрудников архива за организацию выставки. Андрей Голубев в свою очередь поблагодарил членов общества за активное участие в поисковом движении, благодаря которому удаётся восстановить имена павших защитников Отечества и сохранить память об их подвиге.