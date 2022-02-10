Загреб, , 16:26 — REGNUM Хорватия угрожает Сербии блокировкой ее переговоров о присоединении к ЕС. Об этом сообщили хорватские СМИ 10 февраля.

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По информации хорватского издания Vecernji list, причина в том, что Белград якобы отказывается вернуть Загребу материалы архивов, которые принадлежат Хорватии на основании соглашения о сукцессии (наследственном праве).

Хорватия 9 февраля направила ноту протеста Сербии, в которой говорится, что этот вопрос может «остановить путь Сербии в Евросоюз», отмечает издание.

Эту ноту хорватская сторона направила Сербии после того, как на сайте Министерства обороны Сербии появилась информация о встрече его главы Небойши Стефановича с послом Израиля в Сербии Яхелем Виланом 7 февраля. По информации министерства, Стеванович вручил послу Израиля «жесткий диск с более 162 000 страницами оцифрованных архивных материалов о страданиях евреев в Независимом хорватском государстве во время Второй мировой войны».

Напомним, что по данным Jewish Virtual Library, в фашистском Независимом хорватском государстве, созданном на территории Хорватии и Боснии и Герцеговины во время Второй мировой войны, было убито 32 000 евреев.