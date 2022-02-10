Элиста, 10 февраля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Прокуратура Элисты уличила чиновников городской администрации в затягивании сроков сноса дома на улице Хомутникова. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 10 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

В ходе прокурорской проверки выявлен не столько срыв сроков процедуры демонтажа ветхого дома, но и отсутствие ограждения. Неподалёку от дома находятся школа и детский сад, что представляет угрозу для жизни и здоровья детей, так как есть беспрепятственный доступ в помещение.

В суд направлено административное исковое заявление с требованием снести аварийный дом.