Кострома, 10 февраля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин ответил на претензии горожан, жалующихся на «бесконечные» очереди в поликлиниках и 6−8 часовые попытки вызвать врача и узнать результаты ПЦР-тестов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал «Костромач» Очередь в костромской поликлинике

«Система здравоохранения в части амбулаторного звена испытывает колоссальную нагрузку. Количество амбулаторных больных с коронавирусом уверенно перешагнуло за 5 тысяч человек в области. С приростом по 900 человек в сутки справиться крайне сложно и проблематично. Медработники — тоже люди. И они болеют. Отрасль вакцинирована на 90%. Но заразиться коронавирусом можно и повторно. Только по Костроме от 25 до 40% сотрудников первичного звена находятся на больничках по ОРВИ и ковиду. Это вносит свои коррективы. Точно так же болеют сотрудники колл-центров. Я уже говорил и повторю, что если одновременно в колл-центр пытается дозвониться 1000 человек, принять всех невозможно. Идти по пути бесконечного увеличения штата невозможно», — сказал Николай Гирин.

Напомним, рост числа заражений коронавирусом в области продолжается с 25 января. Тогда болезнь диагностировали у 234 человек. За 2 недели суточный прирост инфицированных увеличился более чем в 4 раза — до 995 человек по данным на 10 февраля.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Медицинском информационно-аналитическом центре Костромской области, основной рост нагрузки произошёл из-за выездов на дом и необходимости обзванивать амбулаторных пациентов. Приведём цифры в сравнении 20 января с 10 февраля. В первую дату поликлиники области приняли 11 тысяч пациентов. С этого момента количество приёмов выросло незначительно — до 12−13 тысяч. При этом, число звонков «лёгким» ковид-пациентам возросло в 8 раз — с 376 до 3 тысяч. Число выездов на дом — в 2 раза.

Количество медиков, находящихся на больничном из-за коронавируса возросло с 3 до 8%. Отметим, что данные распространяются на все государственные организации области. Отдельной статистики по количеству заражённых работников поликлиник нет.

В связи с этим медики просят горожан ограничить социальные контакты, соблюдать правила безопасности и воздержаться от выяснения отношений с врачами. По прогнозам инфекционистов, рост заражений должен стабилизироваться в течение ближайших 1,5 недели.