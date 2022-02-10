Екатеринбург, 10 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге появятся монумент и площадь Спасения в память о жертвах Холокоста. В основание монумента сегодня, 10 февраля заложили 10 камней. Их привезли из бывших концлагерей и мест гибели узников гетто. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона корреспонденту ИА REGNUM.

ИА REGNUM Холокост

В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Один из камней заложил почетный гражданин региона, председатель областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семён Спектор. Он рассказал о судьбе своих родных, которым пришлось пройти испытания в концлагерях, и пожелал населению сохранить мирное небо над головой.

Отметим, монумент возведут на улице Куйбышева возле Синагоги. Территорию у сооружения преобразуют в площадь Спасения в благодарность за помощь эвакуированным в годы Великой Отечественной войны.