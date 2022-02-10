Нарьян-Мар, , 16:12 — REGNUM За последние сутки в Ненецком АО выявили 121 носителя коронавируса, 19 из них — дети, сообщает окружная администрация.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтверждённым результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 970 человек. Ещё у 4 пациентов коронавирус подтверждён результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находятся 974 человека. Из них стационарное лечение получает 54 человека, амбулаторное — 920», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 197 076 человек, 701 ковид-пациент скончался.