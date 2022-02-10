Красногорск, , 16:12 — REGNUM В Подмосковье ежегодно порядка 20 тыс. подростков устраиваются на работу в свободное от учебы время. Об этом 10 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Трудоустройство подростков Yarmp.ru

«Помимо заработной платы, подросток получает и материальную поддержку от центра занятости», — сказала зампредседателя регионального правительства Ирина Каклюгина.

По ее словам, устройство на работу в подростковом возрасте помогает сориентироваться на рынке труда при выборе будущей профессии. Самыми популярными направлениями для подработки среди молодежи Подмосковья являются курьерская доставка, помощник повара, а в летний период — благоустройство и озеленение территорий.

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