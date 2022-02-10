Кишинёв, , 16:11 — REGNUM Творчество я Александра Пушкина связано в том числе и с Молдавией. Об этом 10 февраля по случаю годовщины смерти поэта написал в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон.

Памятник Пушкину в Кишиневе Giku

«Молдавский народ бережно хранит память о годах, проведённых поэтом в нашем крае, — написал Додон. — Наша задача — сохранить и передать будущим поколениям пушкинское наследие и дружбу наших народов».

Бывший президент отметил, что Пушкин в Молдавии написал ряд знаковых произведений, а также начал писать поэму «Евгений Онегин». Додон отметил, что русский поэт «всегда будет символизировать многовековую связь» между Молдавией и Россией.

Стоит отметить, что Пушкин впервые прибыл в Молдавию в сентябре 1820 года во время одной из ссылок, которую оформили как командировку. Он прожил в Кишинёве до ноября того же года. Впоследствии поэт неоднократно приезжал в Молдавию до июля 1823 года. В Кишинёве находится Дом-музей Пушкина.