Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 февраля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Женщину, погибшую от укусов бродячих собак в Переславле-Залесском Ярославской области, нашли на территории гаражного кооператива. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.

СУ СКР по ЯО Место происшествия

«Сегодня утром в Переславскую ЦРБ с территории одного из гаражных кооперативов была доставлена женщина с признаками переохлаждения и укушенными ранами. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спустя несколько часов она скончалась. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проводится доследственная проверка», — сообщили в СУ СКР по региону.

Личность погибшей пока не установлена. На месте происшествия остались следы крови, там работают следователи и криминалисты.