Подгорица, 10 февраля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Правительство Черногории опубликовало список зарплат государственных служащих за январь 2021 года, в котором говорится, что премьер-министр Здравко Кривокапич получил чистую зарплату в размере 2300 евро.

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В том же отчете говорится, что вице-премьер Дритан Абазович получил январскую зарплату в размере 1732 евро, а генеральный секретарь правительства Зана Прашевич Милачич — 1503 евро.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства Черногории, ее заместитель Никола Кандич в январе заработал 1448 евро.

Глава канцелярии премьер-министра Ивана Малович получила январскую зарплату в размере 1478 евро, а советник Деян Абазович в качестве премьер-министра получил около 1670 евро.

Советник премьер-министра по вопросам СМИ Анание Йованович получил в январе зарплату в размере 1410 евро, а советник премьер-министра по вопросам безопасности Войо Лакович — около 1740 евро.

Главный переговорщик Черногории с Европейским союзом (ЕС) Зорка Кордич в январе получила чистую зарплату в размере 1650 евро.

Представитель Черногории в Европейском суде по правам человека в Страсбурге Валентина Павличич в январе получила зарплату чуть более 1000 евро.