Москва, , 16:10 — REGNUM Более 5 тысяч заявок со всей страны поступило от желающих принять участие во втором сезоне «Лиги Лекторов». Конкурс Российского общества «Знание» нацелен на поиск и отбор талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний, готовых ими делиться с аудиторией.

Образовательная лекция Кристина Уколова, ИА REGNUM

Заявки на участие в конкурсе поступили из всех 85 российских регионов: стать частью «Лиги Лекторов» хотят жители более 370 городов и 175 поселков и сел. Больше всего заявок пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Свердловской области. Более половины заявок прислали кандидаты младше 35 лет, а самому старшему лектору-кандидату 89 лет.

Максим Древаль. «Конкурс «Лига Лекторов» стремительно набирает обороты: во втором сезоне мы собрали пять тысяч заявок — это в два раза больше, чем в первом. Мы знаем, что в нашей стране много талантливых людей, которые готовы делиться знаниями и просвещать других, поэтому сразу ставили своей целью расширить сообщество лекторов. И конкурс подтверждает этот тезис — желающих присоединиться к «Лиге Лекторов» становится все больше. Это означает, что у нас появляется больше возможностей для отбора самых ярких спикеров, самого качественного контента, самых интересных выступлений, которые мы затем сможем предложить зрителям и слушателям Российского общества «Знание» по всей стране», — прокомментировал генеральный директор Российского общества «Знание»

Самыми популярными темами для лекций стали социально-гуманитарные науки (30,29%), бизнес и карьера (26,74%), наука и технологии (10,05%), культура и искусство (7,51%), спорт и здоровый образ жизни (6,88%).

Среди тех, кто хочет попробовать свои силы в качестве лектора — студенты из более чем 50 российских вузов, писатели, инженеры, кандидаты и доктора наук, представители общественных организаций, учителя, журналисты, продюсеры, профессиональные спортсмены и тренеры, сотрудники музеев и библиотек, экскурсоводы, врачи, государственные деятели, финалисты и победители конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей», лауреаты Премии Правительства РФ для молодых ученых.

В ходе конкурса своими знаниями и опытом поделятся призёр международного конкурса по проектированию космических аппаратов, предприниматель в сфере биомедицины, «диктатор» Тотального диктанта, министр по молодёжной политике одного из регионов, инструктор по оказанию первой помощи, исполнитель на исторических щипковых инструментах, эксперт по информационной безопасности руководитель театральной студии, няня, работающая с особенными детьми, автор мобильного приложения по учету личных финансов, тренер по ораторскому искусству и специалисты из множества других отраслей.

Во втором сезоне в проекте появился необычный участник — заявку на конкурс в треке «Наука и технологии» прислала Маруся, голосовой помощник VK. Она расскажет о развитии искусственного интеллекта и о том, как голосовые технологии помогают людям.

На втором этапе конкурса участники пришлют свои видеолекции, которые предстоит оценить экспертному совету, состоящему из более чем 500 представителей партнеров «Знания». В состав совета вошли представители таких компаний и организаций, как Министерство спорта Российской Федерации, ГК Росатом, ГК Роскосмос, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов, АНО «Национальные приоритеты», VK, Сбер, Газпром-Медиа Холдинг, президентская платформа «Россия — страна возможностей», АНО «Диалог», компания «Нетология», Почта России, ВЦИОМ, РСБИ, Российское военно-историческое общество, Россельхозбанк, HeadHunter, Государственный академический малый театр, Государственная Третьяковская галерея, музей-заповедник «Коломенское-Измайлово», Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), Международная Академия спорта Ирины Винер и других.

На третьем этапе в рамках онлайн-трансляции на платформе Российского общества «Знание» участники конкурса прочтут короткие лекции на широкую аудиторию. Лекции будут доступны для просмотра и оценки любому желающему. Полуфиналисты, прошедшие на следующий этап по результатам народного голосования и оценки экспертов, продемонстрируют навыки публичного выступления на региональных площадках, где оценивать их будут приглашенные слушатели.

В финале конкурса 100 лучших лекторов, успешно прошедших предыдущие этапы, прочитают лекции в топовых вузах страны, а победителей выберет аудитория. Финалисты конкурса получат звание Лектора «Знания» и возможность регулярно выступать в рамках просветительских мероприятий Общества по всей России.

На церемонии награждения победителей «Лиги Лекторов» в Москве будут названы имена лучших 50 лекторов. Они получат 500 000 рублей на создание, развитие и продвижение просветительского контента, а также доступ к комплексной образовательной программе в «Центре Знаний» Российского общества «Знание» на горе Машук в Пятигорске. Она включает лекции и мастер-классы по разработке, производству и продюсированию просветительского контента: ютуб-каналов, блогов, авторских курсов, фильмов и других проектов, а также курсы по ораторскому мастерству и публичным выступлениям.

Те, кто не успел подать заявку на второй сезон «Лиги Лекторов», могут принять участие в третьем сезоне конкурса — сбор заявок уже открыт на официальном сайте проекта.