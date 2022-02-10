Таллин, 10 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Министерство обороны Эстонии выбрало места для установки новых радаров наблюдения за воздушным пространством. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Первый радар появится в 2024 году в Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония) — примерно в 50−75 км от границы с Россией. Стоимость двух радаров составит около 70 млн евро.

«Радар планируется установить на терриконе к югу от Йыхви», — уточнил его месторасположение руководитель отдела информационных систем и инноваций в области гособороны Министерства обороны Оливер Тюйр. Под описание Министерства обороны подходят терриконы сланцедобывающих шахт «Таммику» и «Виру».

Также сообщается, что уже установленный ранее в том же регионе радар американского производителя Lockheed-Martin TPS-77 будет полностью обновлен. После установки новой системы радаров в Ида-Вирумаа его перенесут на территорию авиационной базы НАТО в Эмари (северная Эстония).

В информации сообщается, что ограничения на любую деятельность, в том числе связанную с установкой ветрогенераторов, продолжат действовать в радиусе 15 км от радаров воздушного наблюдения.