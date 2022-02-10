Киев, , 16:07 — REGNUM Транзитные ограничения для товарных железнодорожных перевозок из Польши через Украину отменены с 10 февраля. Соответствующее решение было обнародовано на официальном сайте «Укрзализници» (Украинских железных дорог).

Товарные поезда Дарья Драй © ИА REGNUM

«Запрет на перевозку транзитных грузов из Польши был введен организацией 1 декабря 2021 года. С сегодняшнего дня они отменены целиком», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это было связано с активными работами по модернизации инфраструктуры.

Украинская сторона также объявила о модернизации железнодорожных путей, соединяющих ее с Польшей. В настоящее время идут работы по электрификации отрезка из Ковеля до границы в Хрубешуве.