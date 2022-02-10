Красногорск, , 16:06 — REGNUM В Московской области проходит конкурс на поставку «тяжелой» медтехники, в том числе аппаратов МРТ, КТ, рентген-диагностики, ангиографов, флюорографов и маммографов. Об этом 10 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

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Условия закупки предполагают не только установку медтехники, но также подготовку и ремонт специализированного кабинета под нее.

«В 2022 году мы закупим более 100 единиц тяжелой техники на общую сумму более 3 млрд рублей. Это позволит проводить не только качественную диагностику, но и удаленную расшифровку снимков, и снизит время ожидания результатов исследования», — сказала зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

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