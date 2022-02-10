Москва, , 16:24 — REGNUM Рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) уехал из России. Информацию об этом опубликовало издание «Газета.ru» 10 февраля.

Егор Крид Виталий Багров

Как сообщил сам артист, с недавнего времени он является резидентом ОАЭ и уже получил соответсвующий документ. Также Крид поделился с подписчиками новыми фотографиями, сделанным в Дубае (ОАЭ).

Ранее Егор Крид вошёл в список наставников нового сезона российского шоу «Голос. Дети». Премьера первого выпуска телепередачи запланирована на 11 февраля 2022 года.

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