Нарьян-Мар, 10 февраля 2022, 16:05 — REGNUM Депутаты Ненецкого окружного собрания утвердили на пост заместителей губернатора Юрия Хатанзейского и Александра Дудорова, сообщает пресс-служба заксобрания.
Юрий Хатанзейский будет координировать деятельность исполнительных органов государственной власти региона и курировать деятельность департамента внутренней политики НАО в сферах самобытного, социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера.
Александр Дудоровкурирует деятельность Департамента внутреннего контроля и надзора НАО, Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО.
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Дудоров ранее был главой подмосковного Голицыно.