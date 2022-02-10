Нарьян-Мар, 10 февраля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Депутаты Ненецкого окружного собрания утвердили на пост заместителей губернатора Юрия Хатанзейского и Александра Дудорова, сообщает пресс-служба заксобрания.

Sdnao.ru Юрий Бездудный

Юрий Хатанзейский будет координировать деятельность исполнительных органов государственной власти региона и курировать деятельность департамента внутренней политики НАО в сферах самобытного, социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера.

Александр Дудоровкурирует деятельность Департамента внутреннего контроля и надзора НАО, Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО.

«Юрий Хатанзейский — уроженец нашего округа. Имеет большой опыт работы. Знает чаяния коренных малочисленных народов севера, помогает решать проблемы оленеводов! Александр Дудоров в нашей команде не так давно, но уже показал себя, как грамотный управленец. Не боится браться за сложные вопросы, в короткие сроки решает все поставленные задачи!», — написал в соцсетях губернатор НАО Юрий Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Дудоров ранее был главой подмосковного Голицыно.